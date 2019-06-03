Почти 19 млрд рублей направят на социальную поддержку семей Кубани в 2019 году

СОЧИ, 3 июня. /ТАСС/. Почти 19 млрд рублей предусмотрено в бюджете Кубани на 2019 года на социальные выплаты, материнский капитал и социальные контракты для нуждающихся семей, написал на своей официальной странице в Twitter губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Данная сумма на 1,5 млрд рублей больше прошлогодней.

"В этом году на поддержку социально незащищенных кубанских семей в краевом бюджете предусмотрено почти 19 млрд рублей, из них 5 млрд рублей в рамках нацпроекта "Демография". Сюда входят соцвыплаты, материнский капитал и социальный контракт - финансовая поддержка на организацию подсобного хозяйства или небольшого собственного дела для родителей, потерявших работу", - написал глава региона.

Как доложила на краевом планерном совещании заместитель главы региона Анна Минькова, особенно хорошо себя зарекомендовал социальный контракт. "Если родители теряют работу, мы выделяем деньги - до 90 тыс. рублей - на создание собственного дела. С начала года заключили 52 таких социальных контракта. В основном семьи создают личное подсобное хозяйство. Это дает возможность людям встать на ноги", - отметила Минькова.

Уточняется, что общая сумма на поддержку социально незащищенных семей края в этом году на 1,5 млрд рублей больше, чем в прошлом году.