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Минкультуры уволит и.о. главы финансово-хозяйственного управления при Академии художеств

В ходе проверки выяснилось, что руководство предприятия самовольно и неправомерно предоставляло площади в аренду, а также давало разрешения передавать эти площади в субаренду

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Министерство культуры РФ провело плановую проверку деятельности ФГУП "Финансово-хозяйственное управление Российской академии художеств" и по ее итогам освободит от должности и.о. директора предприятия Олега Крысанова, сообщил на коллегии Минкультуры России в понедельник заместитель министра культуры РФ Николай Овсиенко.

"Минкультуры России в первом квартале 2019 года проведена плановая проверка финансово-хозяйственной деятельности финансово-хозяйственного управления при Российской академии художеств", - сказал Овсиенко. По его словам, целесообразно "рассмотреть вопрос о применении к Крысанову Олегу Константиновичу дисциплинарное взыскание в виде увольнения".

Как сообщил Овсиенко, проверкой установлено, что руководство предприятия самовольно и неправомерно предоставляло площади в аренду, а также давало разрешения передавать эти площади в субаренду.

Выслушав доклад, министр культуры Владимир Мединский заявил: "Крысанов будет освобожден от должности"

Комментарием ФГУП и Российской академии художеств агентство ТАСС пока не располагает.

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