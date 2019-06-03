Дети с ВИЧ, которых не приняли на турбазе в Нижегородской области, смогут посетить другую

ТАСС, 3 июня. Дети с ВИЧ-положительным статусом, которым отказали в приеме на одной из турбаз в Нижегородской области, смогут посетить другую турбазу, сообщил соорганизатор мероприятия, главный врач Нижегородского областного центра по борьбе со СПИДом Соломон Апоян.

Ранее СМИ сообщили о том, что ВИЧ-положительным детям и их родителям было отказано в посещении спортивной базы отдыха.

"Я в курсе этой ситуации, база отказывается принимать детей ввиду того, что сотрудники боятся с ними работать. <…> Ничего не сорвано, мы сможем заехать на другую базу, недалеко от первой", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что речь идет об организации лагеря для ВИЧ-инфицированных детей - они вместе с родителями заезжают на турбазу, где с ними несколько дней будут заниматься психологи, педиатры, аниматоры. "Детям объясняют, зачем принимать препараты, на их языке, идет адаптация и социализация детей", - рассказал Апоян, уточнив, что планируется заезд из 30 детей и 20 родителей.

При этом второе подобное мероприятие планируется в августе. Посещение лагеря бесплатно для родителей.

Ранее региональное управление Роспотребнадзора сообщило, что разбирается в ситуации. На 5 июня в управлении запланировано проведение совещания с директором благотворительного фонда, который являлся организатором поездки, а также с представителями спортивной деревни и уполномоченным по правам ребенка в Нижегородской области. Кроме того, планирует провести семинар для сотрудников спортивной деревни и рассказать о способах передачи ВИЧ-инфекции. Объект, якобы отказавший детям в размещении, является частным.