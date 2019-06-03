Трамп не узнал свой подарок королеве Великобритании, который дарил в 2018 году

ЛОНДОН, 3 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп не узнал своего собственного подарка королеве Великобритании Елизавете II, презентованного ей в 2018 году. Об этом сообщает агентство Press Association со ссылкой на директора Королевской коллекции Тима Нокса.

По информации агентства, когда королева подвела главу американской администрации к находившейся в Букингемском дворце оловянной статуэтке лошади чистокровной породы, которую он подарил монарху во время прошлогоднего визита в Лондон, Трамп почесал в затылке. Нокс пояснил, что когда у президента спросили, узнает ли он эту статуэтку, то он ответил: "Нет". В его оправдание директор коллекции не преминул заметить, что "одна лошадь так похожа на другую".

Однако, как утверждает Нокс, находившаяся рядом с президентом его супруга Меланья узнала преподнесенный королеве подарок, что он назвал "довольно приятным" обстоятельством.

Впрочем, директор коллекции обратил внимание на то, что Трамп сразу же верно определил происхождения находящегося во дворцовой экспозиции кусочка желтой клетчатой шотландской ткани, принадлежавшей клану Маклаудов, то есть роду матери американского лидера. "Это мой твид", - заметил президент США.

В понедельник Дональд Трамп прибыл в Великобританию по приглашению королевы с государственным визитом. Он завершится в среду, 5 июня.

Визит сопровождается протестами. На лондонском мосту Воксхолл уже вывешены перетяжки с эмблемой правозащитной организации Amnesty International ("Международная амнистия") и надписями "Сопротивляйтесь Трампу" и "Сопротивляйтесь ненависти".

Между тем Музей Лондона заявил о желании разместить в своей экспозиции шестиметровую надувную фигуру "Трамп-бэйби", которая изображает американского лидера в виде озлобленного ребенка в подгузнике и с мобильным телефоном в руках. Этот "воздушный шар" летал над головами демонстрантов в Лондоне во время прошлогодних акций протеста, приуроченных к визиту Трампа, и ожидается, что комическая надувная фигура появится во время аналогичных действий противников политики президента США и на этот раз. В намеченных на вторник масштабных акциях протеста уже пообещал принять участие лидер Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин.