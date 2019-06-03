Более 14 тыс. жителей Донбасса получили гражданство РФ в Ростовской области с 2014 года

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 июня. /ТАСС/. Более 14 тыс. жителей Донецкой и Луганской народных республик, начиная с 2014 года, получили российские гражданство в Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев в эфире телеканала "Дон 24".

Ростовская область - приграничный с Украиной регион. В 2014 году область принимала массовый поток беженцев из ДНР и ЛНР, летом 2014 года в регион ежесуточно прибывало более 2 тыс. беженцев.

"Если говорить о количестве жителей этих регионов Украины в Ростовской области, которые стали гражданами РФ, начиная с 2014 года таких людей более 14 тыс. человек, [из них] 9,5 тыс. переселились в РФ, в том числе в Ростовскую область, по программе переселения соотечественников", - сказал Голубев.

Он также напомнил, что сейчас действует упрощенная процедура подачи документов для получения российского гражданства жителями ДНР и ЛНР. "Эта работа проводится уже теперь постоянно. Остальное зависит от желания людей, решения, которое они принимают. Мы продолжаем эту работу, то, что зависит от региона, мы делаем", - добавил он.

Упрощенная процедура

В конце апреля в Ростовской области в тестовом режиме заработали отделения по вопросам миграции отдела МВД России по Неклиновскому району, где граждане ДНР смогут получить российские паспорта, а также пункт приема документов и выдачи паспортов для жителей ЛНР в Новошахтинске. Прием заявлений на упрощенное получение гражданства России от жителей Донбасса будет осуществляться и рассматриваться на территории Ростовской области, где для этого есть все условия, включая материально-технические ресурсы и бланки.

24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ, позволяющий жителям Донецкой и Луганской народных республик получить российское гражданство в упрощенном порядке. Отмечалось, что это решение принято в целях защиты прав и свобод человека и гражданина и исходя из общепризнанных принципов и норм международного права.