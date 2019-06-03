В посольстве КНР в Москве дали старт второму сезону документального сериала "Это Китай"

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Церемония запуска второго сезона совместного российско-китайского документального фильма "Это Китай", созданного RT и Пекинским центром по распространению китайской культуры "Чжунши Яюнь", состоялась в понедельник в посольстве КНР в Москве.

В мероприятии приняли участие первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Алексей Громов, заместитель руководителя отдела пропаганды ЦК КПК Ван Сяохуэй, посол Китая в Москве Ли Хуэй, главный редактор RT Маргарита Симоньян.

Совместный российско-китайский цикл документальных фильмов "Это Китай" был запущен в 2017 году. Центральной темой второго сезона станет древний Шелковый путь, а также его современная интерпретация - китайская инициатива "Один пояс - один путь". Цикл из шести серий будет транслироваться в эфире русского, английского, французского, испанского и арабского телеканалов RT.

Выступая на церемонии, Громов выразил благодарность китайской стороне за плодотворную работу в информационной сфере.

"Результат мы имеем действительно весомый - документальный сериал "Это Китай". Это один из более чем 250 совместных проектов, которые были запущены в ходе перекрестных годов СМИ России и Китая. И пожалуй, это один из самых успешных двусторонних проектов", - сказал он.

Ван Сяохуэй в свою очередь отметил, что "гуманитарные обмены играют незаменимую роль в наращивании дружбы между народами двух стран". Такие проекты, как цикл "Это Китай" позволяют народам двух стран познакомиться друг с другом и по-настоящему сблизиться, подчеркнул он.