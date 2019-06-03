Эксперты: предубеждения мешают потенциальным туристам планировать поездки в Москву

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Потенциальные туристы, которые считают Москву интересным городом для посещения, зачастую не приезжают в российскую столицу из-за сформировавшихся у них предубеждений, в частности о небезопасности и дороговизне города. Об этом говорится в исследовании международной консалтинговой компании BCG.

В его ходе было опрошено 3500 туристов, в том числе никогда ранее не посещавших Москву, а также проведены интервью с более чем 70-ю представителями бизнеса и экспертного сообщества.

"Оказалось, что из 15% респондентов опроса из группы потенциальных туристов, которые считают Москву интересным местом для путешествия, лишь 5% готовы планировать реальную поездку. Среди причин, которые упоминались чаще всего, можно выделить две условные группы: предубеждения ("небезопасно", "далеко добираться" и "дорого") и структурные барьеры ("негативный геополитический образ", "сложность получения визы" и "языковой барьер)", - говорится в исследовании.

По мнению партнера и управляющего директора BCG Ивана Котова, слова которого приводят в исследовании, необходимо больше рассказывать потенциальным туристам о настоящем положении Москвы в международных рейтингах, тогда предубеждения и стереотипы туристов исчезнут. "В рейтинге самых безопасных городов Москва стоит выше, чем Нью-Йорк, Париж или Лондон, а средний чек пребывания в Москве в 1,5 раза ниже, чем в большинстве сопоставимых городов. К тому же Москва гораздо ближе к Европе, чем Ванкувер или Сингапур", - сказал он.

В исследовании отмечается, что существует пять ключевых факторов, которые позволят обеспечить туристический успех городу. Во-первых, необходимо разработать бренд города и уникальное ценностное предложение, определить целевые рынки и сегменты туристов. Также, по мнению экспертов, необходимо создать агентство по продвижению Москвы. Авторы доклада выделили 20 приоритетных стран, где, по их мнению, стоит рекламировать посещение российской столицы, в числе которых Германия, Италия, Франция, США, Израиль, Китай.

Эксперты отметили, что для повышения туристической привлекательности нужно улучшить доступность Москвы - обеспечить простоту получения визы и развивать авиасообщение, в том числе лоукост-перевозки. Также необходимо повышать качество сервиса, включая транспортную и общественную инфраструктуру, номерной фонд и информационное обеспечение, считают авторы исследования. В материалах указано, что еще одним важнейшим фактором является развитие туристических объектов в городе: следует реконструировать существующие достопримечательности и создавать новые объекты каждые 1-2 года.

Компания BCG разработала целевой сценарий развития Москвы, согласно которому к 2025 году город должен войти в десятку самых посещаемых городов в Европе, сформировать узнаваемый международный бренд, повысить уровень сервиса и увеличить вклад туризма в экономику города до 6-8%. Стратегия позволит городу вдвое увеличить выручку в туристической отрасли - до 1,5 трлн рублей в год, турпоток - в 1,4 раза (до 31,8 млн прибытий в год), в том числе из дальнего зарубежья - в 2 раза (до 5,9 млн человек).