Мусульмане начинают отмечать праздник Ураза-байрам

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Мусульманский праздник разговения Ураза-байрам (по-арабски - Ид аль-Фитр), знаменующий окончание поста во время священного месяца рамадан, отмечается в 2019 году 4 июня (1 шавваля по исламскому календарю). Он является вторым по значимости после праздника жертвоприношения Курбан-байрам (по-арабски - Ид аль-Адха).

"Сегодня мы встречаем светлый праздник - праздник разговения Ид аль-Фитр (Ураза-байрам), знаменующий собой окончание великого поста в месяц рамадан. В этот день мусульмане всего мира испытывают величайшую радость и особое, приподнятое душевное состояние. Радость за исполненный перед Всевышним долг, за то, что смогли в течение месяца пройти испытание своей веры, своей воли, облагородили свои сердца дополнительными молитвами, мольбами ко Всевышнему Аллаху и чтением Священного Корана", - гласит праздничное обращение председателя Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) и Совета муфтиев России (СМР) муфтия шейха Равиля Гайнутдина.

Срок завершения поста и наступления праздника определяется по исламскому лунному календарю, летоисчисление в котором ведется от Хиджры (16 июля 622 года н. э.) - даты переселения пророка Мухаммеда из Мекки в Медину (священные города мусульман на территории современной Саудовской Аравии).

Точная дата исчисляется по появлению на небе молодого месяца. Праздничным является первый день месяца шавваль, который следует после священного месяца рамадан. "Первый день месяца шавваль и Ураза-байрам - 4 июня. <…> Согласно установлениям религии, лунный месяц начинается после полного убывания последней лунной фазы, когда на небосклоне появляется новая луна (новолуние) или с наблюдением новой луны над горизонтом после захода солнца", - говорится в богословском заключении Совета улемов ДУМ РФ и СМР от 18 апреля 2019 года.

Празднование Ураза-байрама проходит в течение трех дней, рассказала ТАСС специалист отдела по взаимодействию со СМИ СМР Диляра Багаутдинова. "[Праздник] идет на протяжении трех дней. <…> Основное празднование, проповеди праздничные - это день наступления Ураза-Байрама, 4 июня. А оставшиеся два дня - в России это тяжело в будни, но если смотреть на арабо-мусульманский мир, то они да, отдыхают", - добавила она.

Традиции праздника

Накануне Ураза-байрама мусульмане совершают полное омовение и приводят в порядок дом. На следующий день верующие отправляются на праздничную молитву (ид намаз), которая начинается с восходом солнца и длится до обеденного азана (призыва на молитву). Перед молитвой мусульмане раздают обязательную милостыню - закят аль-фитр - для искупления возможных ошибок и упущений, допущенных во время Рамадана, и помощи нуждающимся.

После молитвы верующие накрывают праздничный стол, приглашают гостей или навещают родственников. Традиционное праздничное поздравление в Ураза-байрам - "Ид мубарак!" ("Благословенный праздник!"). В это время принято просить друг у друга прощения и читать суры из Корана. В праздничный день мусульмане также навещают кладбища.

Ураза-байрам в России

Праздник официально является нерабочим днем в республиках с преимущественным исламским населением: Адыгея, Башкортостан, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Татарстан, Чеченская Республика. По последним оценкам, в России проживают около 20 млн мусульман.

В Москве главное богослужение проходит в Соборной мечети, где перед верующими традиционно выступает председатель муфтий шейх Равиль Гайнутдин. Поздравительное послание мусульманам направляет президент России Владимир Путин. По оценкам отдела по взаимодействию со СМИ СМР, в богослужении в московской Соборной мечети примут участие около 100 тыс. верующих.