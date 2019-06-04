Иностранцев на Хайнане будут обучать основам традиционной китайской медицины

САНЬЯ /Китай/, 4 июня. /ТАСС/. Центр традиционной китайской медицины в городе-курорте Санья в провинции Хайнань на юге Китая открыл курсы для обучения иностранных граждан. Об этом сообщила газета "Хайнань жибао".

Как пишет издание, программа рассчитана на месяц и включает в себя обучение технике китайского массажа, применения медицинских банок, а также терапии гуаша (специальный массаж с помощью скребка). Ежедневно с понедельника по пятницу студенты посещают два часа теоретических занятий в утреннее время и полтора часа практических во второй половине дня.

"В первую очередь мы отдаем предпочтение студентам из русскоязычных регионов - традиционная китайская медицина там наиболее популярна", - сказал заместитель руководителя центра Чжан Вэй, слова которого приводит газета. Он также отметил, что первая группа из семи россиян уже прошла обучение в марте этого года.

"Краткосрочные курсы позволяют учащимся довольно быстро овладеть теоретическими и практическими основами традиционной китайской медицины, а затем продолжить практику у себя на родине", - продолжил Чжан Вэй. В будущем, указал замглавы медицинского учреждения, центр планирует привлекать студентов из стран - участниц инициативы "Один пояс - один путь". "Это внесет свой вклад в налаживание культурных связей между народами и позволит популяризовать традиционную китайскую медицину в региональном и глобальном масштабах", - подчеркнул он.

Китайская инициатива по созданию глобальной транспортной и инвестиционной инфраструктуры "Один пояс - один путь" объединяет два проекта "Экономический пояс Шелкового пути" и "Морской Шелковый путь ХХI века".

Как пишет "Хайнань жибао", туристы все чаще предпочитают совмещать классический пляжный отдых с оздоровительными процедурами. По данным газеты, с 2014 года более 70 тыс. иностранных граждан воспользовались услугами традиционной медицины в городе - курорте Санья, при этом только в 2018 году их число превысило 12,3 тыс.