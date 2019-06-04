В хабаровском Минздраве назвали удовлетворительным состояние участницы голодовки сирот

ХАБАРОВСК, 4 июня. /ТАСС/. Попавшая в больницу участница голодовки в Хабаровске, которую объявили бывшие воспитанники детских домов, находится в удовлетворительном состоянии. Об этом ТАСС сообщили во вторник в Министерстве здравоохранения Хабаровского края. Участники голодовки протестуют таким образом против невыдачи им квартир.

Участницу голодовки доставили в краевую клиническую больницу №1 в ночь на 4 июня. Она находится в кардиологическом отделении учреждения.

"Ее состояние удовлетворительное", - сказал представитель министерства.

Голодовка на площади Ленина перед зданием правительства Хабаровского края продолжается уже сутки. Десять человек из числа бывших воспитанников детских домов этой акцией хотят обратить внимание на проблему с предоставлением квартир. Многие из них имеют на руках решения судов о выдаче квартир, которые не исполняются в течение нескольких лет.

"Голодовка продолжается, мы никуда не собираемся уходить, пока не решится наш вопрос с квартирами", - сказал агентству участник акции. Он добавил, что пока все участники чувствуют себя нормально, отмечают слабость. У всех обгорели лица. В Хабаровске в понедельник и во вторник ясная погода, температур воздуха днем около 20 градусов, ночью опускалась до 7-9 градусов.

В пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края ТАСС сообщили, что во вторник с участниками голодовки вновь встретятся представители правительства региона для обсуждения решения проблем с выдачей жилья. Накануне глава края Сергей Фургал дважды встречался с протестующими. Он сообщал, что в 2019 году будет приобретено и сдано 580 квартир для детей-сирот. По словам Фургала, проблемой жилья для сирот в регионе не занимались многие годы.