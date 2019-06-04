В кабмине не поддержали законопроект об увеличении возрастного порога работы ректором

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности не поддерживает законопроект об увеличении предельного возраста для работы ректором вуза с 65 до 70 лет в связи с повышением пенсионного возраста. Об этом говорится в проекте отзыва правительства РФ, одобренном на заседании комиссии (копия есть в распоряжении ТАСС).

Документ подготовлен членами Совета Федерации. В частности, одним из его авторов значится член комитета палаты по науке, образованию и культуре Дмитрий Василенко.

"Данные предложения не согласуются с общими системными подходами к установлению предельного возраста для граждан, до достижения которого они могут исполнять свои трудовые обязанности и отдельные специальные функции с высокой степенью эффективности, что нашло свое отражение в законодательстве РФ. Правительством РФ законопроект не поддерживается", - говорится в документе. Кроме того, по мнению комиссии, в материалах к законопроекту отсутствует необходимая аргументация увеличения предельного возраста для ректоров российских вузов.

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту (есть в распоряжении ТАСС), авторы предлагают увеличить предельный возраст для замещения должностей ректоров, проректоров и руководителей филиалов организаций высшего образования до 70 лет, а в отдельных случаях - до 75 лет. Сейчас эти должности размещаются лицами не старше 65 лет независимо от срока действия трудовых договоров. При этом по представлению ученого совета учредитель имеет право продлить срок пребывания ректора в своей должности до 70 лет.

"В настоящее время продолжительность жизни россиян в целом значительно увеличилась, в связи с чем в 2018 году были внесены изменения в пенсионное законодательство РФ в части увеличения пенсионного возраста. Законопроект позволит более эффективно задействовать опытный профессорско-преподавательский состав в процессе управления высшими учебными заведениями", - говорится в пояснительной записке.

Ранее ректор МГУ имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий заявил, что предельный возраст для должности ректора высшего учебного заведения необходимо увеличить до 70 лет. По его словам, ректорское сообщество готово выступить с соответствующей законодательной инициативой.