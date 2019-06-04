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Эксперт отметил необходимость проверять граждан на заболевания перед отправкой в СИЗО

По его мнению в течение трех суток граждане должны пройти освидетельствование на наличие социально опасных заболеваний

БАРНАУЛ, 4 июня. /ТАСС/. Председатель Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов считает, что проверки граждан на опасные заболевания, в том числе на туберкулез, необходимо проводить до того, как они попадают в изолятор временного содержания (ИВС), а потом - в СИЗО.

Федотов выступил с этой инициативой во вторник на выездном заседании Совета в Алтайском крае, где за пять месяцев этого года было выявили уже 22 новых случая туберкулеза в СИЗО.

"Люди попадают в СИЗО из ИВС, они должны пройти в СИЗО в течение трех суток освидетельствование на наличие социально опасных заболеваний, прежде всего - туберкулеза. Но до этого они в ИВС находились, может мы найдем способ, чтобы человека, который был задержан, можно было сразу освидетельствовать. И если будут выявлены патологии, связанные с туберкулезом, выводить по другому, медицинскому коридору", - сказал Федотов.

Такую систему необходимо применять не только в Алтайском крае, но и в других регионах, убежден председатель Совета по правам человека.

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РоссияАлтайский край
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