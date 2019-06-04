Глава СПЧ предложил создать в Алтайском крае совет по правам человека

БАРНАУЛ, 4 июня. /ТАСС/. Совет по правам человека (СПЧ) необходимо создать в Алтайском крае - это поможет скорейшему урегулированию возникающих конфликтов, сообщил во время выездного заседания в Барнауле председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов.

"Давайте подумаем, может быть, есть смысл в регионе по примеру других регионов создать совет по правам человека, который бы занимался быстрым реагированием на возникающие конфликты, чтобы они не разрастались", - сказал Федотов, обращаясь к губернатору региона Виктору Томенко.

В пример Федотов привел Краснодарский край, отметив, что там уже работает такой совет. "В Краснодарском крае, если возникает проблема, связанная с субъектом, я звоню не губернатору, а главе регионального СПЧ", - поделился Федотов.