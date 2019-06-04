Опрос: почти половина россиян недовольны экологией в своих городах

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Почти половина россиян считают экологическую ситуацию в своем городе или регионе неудовлетворительной, о проблемах с экологией чаще всего сообщают жители Сибири и Дальнего Востока. Об этом свидетельствуют данные опроса Аналитического центра НАФИ, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

"Мнения россиян в оценке экологической ситуации в месте их проживания разделились практически поровну: 50% опрошенных считают экологический фон в своем городе или регионе благополучным, а 48% опрошенных характеризуют состояние окружающей среды как неудовлетворительное. Среди основных факторов, которые оказывают негативное воздействие на экологию, опрошенные отметили выбросы от автомобильного транспорта и промышленных предприятий, а также повышенный уровень шума", - говорится в материалах.

По данным исследования, о благоприятной ситуации с окружающей средой чаще всего заявляют люди, проживающие на территории Центрального (56%), Южного и Северо-Кавказского федеральных округов (60%), а о проблемах с экологией чаще всего говорят жители Сибири и Дальнего Востока (68%).

По данным центра, опрос был проведен в апреле-мае 2019 года. Опрошено 1600 человек в 150 населенных пунктах 50-и регионов России в возрасте от 18 лет. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.