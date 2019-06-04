В Австрии отменили сдачу экзаменов на водительские права на турецком языке

ВЕНА, 4 июня. /ТАСС/. Австрия с июня 2019 года отказалась принимать экзамены на получение водительского удостоверения на турецком языке. Об этом сообщила телерадиокомпания ORF.

Турецкий до настоящего момента был вторым по частоте использования языком после немецкого при сдаче экзаменов на водительские права в Австрии. Теперь сдать экзамен можно только на четырех языках: немецком, английском, словенском и хорватском. Австрийские власти объявили о планах отказа от турецкого языка в 2018 года.

В Австрии в 2019 году были разработаны и вступили в силу новые билеты и учебные пособия для сдачи экзаменов на право вождения. С целью экономии бюджетных средств автошколам было поручено отказаться от перевода пособий и вопросников на турецкий язык.

Власти подчеркивают, что законодательство об управлении транспортным средством не предполагает возможности создания условий для сдачи теоретического экзамена на иностранном языке. Словенский и хорватский языки с 1955 года имеют статус официальных языков наравне с немецким по договору о государственном суверенитете Австрии для использования представителями этих национальных меньшинств и поэтому имеют полное право на официальное употребление. Английский язык используется как международный. Право же сдавать экзамены на турецком языке было исключением, а теперь рассматривается как ущемление прав представителей других национальных меньшинств. Поэтому и было принято решение отказаться от него.