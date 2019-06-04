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Льготников Чукотки освободили от уплаты транспортного налога

Льготы распространятся на ветеранов, многодетные и малоимущие семьи, одиноко проживающих неработающих граждан, достигших возраста 65 лет и старше, инвалидов, а также на семьи, имеющие детей-инвалидов

ТАСС, 4 июня. Дума Чукотского автономного округа освободила от уплаты транспортного налога льготные категории граждан на территории региона, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе окружного правительства.

"Депутаты на очередной сессии во вторник поддержали предложение губернатора Романа Копина освободить от уплаты налога на транспортные средства льготные категории граждан", - сообщили в пресс-службе правительства Чукотки.

Там пояснили, что от уплаты транспортного налога освобождены ветераны Великой Отечественной войны, многодетные и малоимущие семьи, одиноко проживающие неработающие граждане, достигшие возраста 65 лет и старше, инвалиды 1 и 2 групп, неработающие инвалиды 3 группы, семьи, имеющие детей-инвалидов, а также ветераны боевых действий в Афганистане.

"Принятый закон вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года", - сообщили в пресс-службе.

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РоссияЧукотский автономный округ
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