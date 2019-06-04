РБК: ФСБ запросила ключи шифрования переписки пользователей у "Яндекса"

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. ФСБ несколько месяцев назад направила в "Яндекс" требование предоставить ключи для дешифровки данных пользователей сервисов "Яндекс.Почта" и "Яндекс.Диск". Об этом во вторник сообщает издание РБК со ссылкой на источники.

По информации издания, за прошедшее время "Яндекс" не предоставил в ФСБ ключи, хотя по закону на это отводится не более десяти дней. Издание напоминает, что ранее из-за отказа поделиться ключами в России по решению суда был заблокирован мессенджер Telegram.

"Яндекс.Почта" и "Яндекс.Диск" находятся в реестре организаторов распространения информации (ОРИ), то есть интернет-площадок, на которых пользователи могут обмениваться сообщениями, напоминает РБК. Согласно "закону Яровой", с 20 июля 2016 года Центр оперативно-технических мероприятий ФСБ может потребовать от любого сервиса из реестра ОРИ передать ему "информацию, необходимую для декодирования принимаемых, передаваемых, доставляемых и (или) обрабатываемых электронных сообщений пользователей сети интернет".

В пресс-службе "Яндекса" сообщили ТАСС, что компания работает в полном соответствии с действующим законодательством.

По данным источников РБК, в "Яндексе" считают, что ФСБ слишком широко трактует норму "закона Яровой". "Спецслужба требует от компании предоставить сессионные ключи, которые, по сути, дают доступ не только, например, к сообщениям в почте, но и позволяют анализировать весь трафик от пользователей к находящимся в реестре ОРИ сервисам "Яндекса". Не говоря уже о том, что дешифровка всего трафика в рамках пользовательской сессии несет значительные риски в плане безопасности", - отметил источник издания.

Непредоставление ключей шифрования в установленный срок является нарушением действующего кодекса об административных правонарушениях. Штраф может составить до 1 млн рублей, а если после этого компания не предоставит ключи шифрования, то Роскомнадзор вынесет предписание для устранения нарушений в срок до 15 дней, после чего через суд может заблокировать сервисы на территории России, напоминает издание.