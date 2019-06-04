Астраханская областная дума назначила выборы губернатора на 8 сентября

АСТРАХАНЬ, 4 июня. /ТАСС/. Депутаты думы Астраханской области назначили выборы губернатора региона на единый день голосования, 8 сентября , впервые в них смогут участвовать самовыдвиженцы, сообщил во вторник журналистам председатель облдумы Игорь Мартынов.

"Решение принято большинством голосов, выборы губернатора Астраханской области назначены на 8 сентября. Теперь все желающие смогут уведомить избирательную комиссию о намерении принять участие в выборах", - сказал Мартынов.

Он отметил, что в этом году впервые в выборах могут принять участие самовыдвиженцы в связи с принятыми в декабре прошлого года изменениями в закон "О выборах губернатора Астраханской области". Для этого самовыдвиженцам нужно будет собрать 1% подписей от числа избирателей области.

"На предыдущих выборах высшего должностного лица региона в избирательных бюллетенях было пять фамилий. Все - представители партий "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия" и "Автомобильная Россия". Сейчас выборы могут проходить и с участием самовыдвиженцев, следовательно, у всех партий есть возможность не только выдвинуть своего представителя, но и поддержать подписями при прохождении муниципального фильтра и голосами на выборах кого-то из самостоятельных кандидатов. В частности, теперь претендовать на пост смогут военнослужащие, работники прокуратуры, сотрудники органов внутренних дел, которые в связи с профессиональной деятельности не могут участвовать в работе политических партий", - добавил Мартынов.

Как уточнил ТАСС председатель областной избирательной комиссии Игорь Коровин, ориентировочно в среду будет опубликовано принятое депутатами решение о назначении даты выборов, соответственно, со среды в регионе начинается избирательная кампания. Коровин также обратил внимание, что самовыдвиженцам, кроме муниципального фильтра (составляет 7%, это 120 подписей), нужно будет собрать еще 7 тыс. подписей избирателей в свою поддержку. По информации облизбиркома, 8 сентября в Астраханской области пройдут выборы губернатора, а также 186 кампаний муниципального уровня.

Президент России Владимир Путин в сентябре прошлого года принял отставку губернатора Астраханской области Александра Жилкина, который возглавлял регион с декабря 2004 года. Врио губернатора был назначен Сергей Морозов, ранее он работал помощником министра обороны РФ и был замруководителя Федеральной таможенной службы России. Пока Морозов не является представителем ни одной из партий.

В новость внесены изменения (10:11 мск) - добавлен комментарий областного избиркома.