Путин отметил вклад российских мусульманских организаций в межрелигиозный диалог

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил российских мусульман с праздником Ураза-байрам. Телеграмма опубликована во вторник на сайте Кремля.

"Завершая священный месяц рамадан, Ураза-байрам обращает верующих к высоким духовным и нравственным ценностям ислама, к традициям и обычаям предков. Побуждает к добру и милосердию, к заботе о тех, кто нуждается в помощи и поддержке", - говорится в телеграмме.

Президент отметил, что "мусульманские организации вносят достойный вклад в развитие межрелигиозного и межнационального диалога, единение народов России, последовательно и решительно выступают против проявлений религиозной нетерпимости и экстремизма".

Глава государства убежден, что мусульманская община и далее будет активно участвовать в жизни страны и способствовать сбережению исторического, культурного и духовного наследия.

Ураза-байрам - один из главных праздников мусульман, знаменующий завершение поста, который длился в течение месяца рамадан. В праздник состоятся коллективные праздничные намазы, принято посещать кладбища и поминать усопших, а также навещать родственников, дарить подарки, угощать соседей сладостями.