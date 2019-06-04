Около 3 тыс. мусульман приняли участие в намазе в Симферополе по случаю Ураза-байрама

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июня. /ТАСС/. Около 3 тыс. человек приняли участие в коллективном праздничном молебне, посвященном празднику Ураза-байрам, сообщается во вторник на сайте Духовного управления мусульман Крыма.

"В Симферополе байрам-намаз провел муфтий Крыма хаджи Эмирали Аблаев. Коллективный намаз состоялся в зале Дворца культуры профсоюзов. Около 3 тысяч мусульман из разных регионов Крыма съехались в Симферополь", - говорится в сообщении.

Духовный лидер мусульман Крыма призвал к миру и единению, уважению и почтению старших, укреплению веры. "Оставьте обиды и недоразумения, вражду и противостояние, злость и претензии. Лишь сплоченность во всем - залог успешного будущего на нашей родной земле", - приводятся в сообщении его слова.

Отмечается, что праздничный намаз прошел во всех мечетях полуострова.

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал Ураза-байрам символом возрождения и духовного очищения, напоминающего о торжестве высоких духовных и нравственных идеалов, добра и справедливости. "Эти непреходящие ценности близки каждому человеку вне зависимости от вероисповедания и национальности", - написал Аксенов на своей странице в Facebook.

По его словам, мусульмане Крыма, как и другие представители традиционных конфессий, вносят весомый вклад в укрепление мира и согласия на крымской земле. Он также отметил плодотворное взаимодействие Совета министров республики и Духовного управления мусульман Крыма и Севастополя.

Ураза-байрам - праздник разговения, он венчает месяц поста рамадан. Указом главы Крыма Сергея Аксенова день празднования Ураза-байрама является официальным выходным в республике. На полуострове почти 20% населения исповедуют ислам.