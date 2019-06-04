Медведев поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил российских мусульман с праздником Ураза-байрам. Телеграмма опубликована во вторник на сайте правительства России.

"Ид аль-Фитр символизирует духовное очищение, напоминает о доброте, милосердии, взаимоуважении, которые испокон веков служат основой для мусульманской общины. И очень важно, что сегодня вы сохраняете традиции предков, видите в них надежную опору", - говорится в телеграмме.

Премьер отметил, что российская умма проводит большую созидательную работу и уделяет серьезное внимание просветительской и образовательной деятельности, что заслуживает уважения и благодарности.

"И конечно, вносит значимый вклад в противодействие экстремистской идеологии и нетерпимости, многое делает для укрепления межнационального мира и согласия в нашей стране. Желаю всем мусульманам России здоровья, благополучия и светлых праздничных дней", - добавил Медведев.

Ураза-байрам - один из главных праздников мусульман, знаменующий завершение поста, который длился в течение месяца рамадан. В праздник состоятся коллективные праздничные намазы, принято посещать кладбища и поминать усопших, а также навещать родственников, дарить подарки, угощать соседей сладостями.