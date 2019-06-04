Ученые подтвердили миграцию редких рыбных филинов из Японии на курильский остров Кунашир

ТАСС, 4 июня. Сотрудники заповедника "Курильский" получили подтверждение от японских орнитологов о том, что обнаруженная на острове Кунашир редкая особь рыбного филина прибыла с японского острова Хоккайдо. На лапе у птицы было нестандартное желтое кольцо, сообщается во вторник на официальном сайте государственного природного заповедника "Курильский".

"Птенцы рыбного филина, выведенные на о. Кунашир, желтыми кольцами не метились. В ходе переписки с японскими орнитологами была получена информация о том, что кольцами желтого цвета они метят птенцов рыбного филина на о. Хоккайдо. Данная регистрация является первым фактическим подтверждением перемещения рыбных филинов с о. Хоккайдо на о. Кунашир", - говорится в сообщении.

Специалисты предположили, что птица могла преодолеть Кунаширский пролив в зимнее время. Расстояние между Кунаширом и островом Хоккайдо составляет около 30 км.

Сотрудники заповедника "Курильский" изучают популяцию островного подвида рыбного филина на протяжении нескольких лет. Рыбный филин является редким видом птиц, занесенных в Красную книгу России, и находится под угрозой исчезновения. Численность островного подвида составляет около 250 особей, 70-80 из них обитают на острове Кунашир, остальные - на Хоккайдо.

Заповедник "Курильский" расположен в Южно-Курильском районе, состоит из двух участков на острове Кунашир и одного на островах Малой Курильской гряды.