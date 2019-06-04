Красноярскому депутату, предложившему запретить Minecraft, подарили руководство по игре

КРАСНОЯРСК, 4 июня. /ТАСС/. Депутат заксобрания Красноярского края от ЛДПР Александр Глисков подарил своему коллеге Владимиру Рейнгардту, который ранее выступал с инициативой запретить Minecraft, руководство к этой видеоигре в ходе сессии заксобрания края, передает корреспондент ТАСС.

Ранее депутат Законодательного собрания Красноярского края Владимир Рейнгардт предложил запретить популярную компьютерную игру Minecraft. По мнению депутата, она и подобные ей "пропагандируют насилие".

"Эта игра безобидная и даже во многих странах используется в образовательных учреждениях. Я предлагаю фракции самой большой партии ("Единая Россия" - прим. ТАСС) этот вопрос рассмотреть, учитывая, что депутат Рейнгардт может и обособленную позицию занимать, в частности, он и против пенсионной реформы проголосовал, и высказаться - это позиция всей фракции "Единая Россия" или отдельного депутата? Ну и книжку вручаю", - сказал Глисков, подарив Рейнгардту руководство по игре.

Глисков добавил, что партия ЛДПР "против ущемления прав молодежи и запретов компьютерных игр".

Также депутат отметил, что слышал от управления по информации и общественным связям заксобрания края, что Рейнгардт имел ввиду не Minecraft, а WarCraft (военная стратегия от компании Blizzard). "Но дело в том, что Владимир Гарольдович говорил, что на смартфонах он видел игру, а WarCraft на смартфоны в принципе не ставится", - усомнился Глисков.

Minecraft - видеоигра, разработанная шведским программистом Маркусом Перссоном. В ней игрок, оказавшись на пустом поле, в лесу или в горах, создает для себя жилище и предметы быта из имеющихся в игровом мире материалов и старается выжить: занимается строительством, различными ремеслами и поиском ресурсов для выживания.