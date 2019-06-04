Почти 3,3 тыс. сирот в Хабаровском крае ожидают получения квартир

ХАБАРОВСК, 4 июня. /ТАСС/. Почти 3,3 тыс. бывших воспитанников детских домов в Хабаровском крае ожидают получения квартир, сообщила во вторник пресс-служба прокуратуры региона.

В понедельник 11 бывших воспитанников детских домов в Хабаровске объявили голодовку в связи с непредоставлением им положенных по закону квартир. Акция продолжается уже сутки, одну из участниц госпитализировали, состояние оценивается медиками как удовлетворительное. С бывшими выпускниками детских домов встречались глава региона Сергей Фургал, представители правительства Хабаровского края, прокурор края Виталий Каплунов. Им разъяснили их права, сообщили, что в 2019 году планируется сдать и закупить 580 квартир. Фургал также сообщал, что проблемой жилья для детей-сирот не занимались в крае многие годы.

"На учете в министерстве жилищно-коммунального хозяйства края состоит 4548 лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них у 3284 уже возникло право на получение жилых помещений, они ждут квартиры", - говорится в сообщении прокуратуры.

Как отмечает ведомство, правительством края обеспечение детей-сирот жильем организовано ненадлежащим образом. "Еще в сентябре 2017 года в целях устранения нарушений прокурор края внес губернатору региона (до сентября 2018 года главой региона был Вячеслав Шпорт) представление. По результатам <...> на министерство жилищно-коммунального хозяйства возложена обязанность в течение 2018-2022 годов ежегодно обеспечивать строительство не менее 500 квартир для детей-сирот, предусмотрев на эти цели только в 2018 году свыше 1 млрд рублей, хотя до вмешательства прокуратуры планировалось потратить немногим более 124 млн рублей", - отмечается в сообщении.

По итогам 2018 года было построено и введено в эксплуатацию всего 212 квартир вместо 500. Сроки по госконтрактам на строительство жилья для детей-сирот систематически нарушаются. Так, не сдан жилой дом по улице Аэродромной в Хабаровске на 279 квартир для льготников. Он должен был быть введен в феврале 2019 года. В мае прокурор края внес главе региона Сергею Фургалу представление с требованием устранить выявленные нарушения.