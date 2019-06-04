Единороссы предложили Минфину ввести налоговые вычеты за оплату детских спортивных секций

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Представители "Единой России" предложили Министерству финансов РФ предусмотреть для россиян налоговые вычеты за оплату спортивных секций для детей и покупку спортинвентаря. Об этом сообщила координатор партпроекта "Единой России" "Крепкая семья", первый зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева.

"Здоровый образ жизни и спорт набирают все большую популярность среди россиян. Еще в прошлом году президент РФ Владимир Путин поручил до 10 сентября 2018 года разработать возможность получения налогового вычета за оплату абонементов в спортивные секции и клубы для налогоплательщиков, однако эта мера до сих не действует", - сказала Окунева, слова которой во вторник приводит пресс-служба единороссов.

По ее словам, в настоящее время к рассмотрению в правительстве готовится пакет поправок, которыми предлагается компенсировать часть затрат на физкультурно-оздоровительные услуги. "В текущей версии законопроекта отсутствует возможность получать налоговый вычет на занятия детей налогоплательщиков в спортивных секциях, что, на наш взгляд, несправедливо, учитывая то, что поддержка материнства и детства является одним из ключевых направлений государственной политики. Чтобы облегчить финансовую нагрузку на родителей, мы призываем Минфин РФ внести соответствующие поправки. Налоговый вычет за оплату детского спорта - это разумная мера, которая благотворно скажется на здоровье нового поколения", - пояснила депутат.

Окунева подчеркнула, что также важно предусмотреть в документе возможность получения налогового вычета при приобретении спортинвентаря для детей. "Учитывая, что покупка специализированного инвентаря, необходимого для занятий тем или иным видом спорта, также требует от родителей значительных финансовых вложений, мы считаем целесообразным включение в законопроект данной категории", - добавила она.

"Развитие физкультуры и спорта для детей было обозначено как одно из ключевых направлений в плане основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия детства. Мы уверены в том, что предложенные меры положительно скажутся на популяризации спорта среди подрастающего поколения", - заключила координатор партпроекта.