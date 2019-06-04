В Tinder заявили, что не передавали данные пользователей российским властям

В понедельник стало известно, что Match Group, LLC внесена в реестр после предоставления необходимых сведений в ответ на требование Роскомнадзора.

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Владельцы мобильного приложения для знакомств Tinder после внесения Роскомнадзором в реестр организаторов распространения информации не передавали регулирующим органам каких-либо личных данных пользователей. Об этом заявили ТАСС во вторник в пресс-службе компании Match Group, LLC, владеющей сервисом.

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"Мы получили запрос на регистрацию в российских органах власти, на данный момент мы зарегистрировались, чтобы соответствовать законодательству", - подтвердили в компании. В пресс-службе отметили, что регистрация не предполагает передачи регулирующим органам "каких-либо пользовательских или личных данных" и владельцы сервиса "не передали эти данные правительству".

Реестр организаторов распространения информации формируется Роскомнадзором совместно с органами, осуществляющими оперативно-разыскную деятельность, и органами государственной безопасности в соответствии с законом "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".

По закону организатор распространения информации в интернете обязан хранить на территории России данные о фактах приема, передачи, доставки и (или) обработки голосовой информации, письменного текста, изображений, звуков, видео или иных электронных сообщений пользователей, а также информацию об этих пользователях в течение одного года с момента окончания осуществления таких действий. Кроме того, до шести месяцев должны храниться сами сообщения интернет-пользователей. Те, кто внесены в реестр, также обязаны предоставлять эти сведения по запросу правоохранительных органов.

Tinder создан в 2012 году и является одним из самых популярных в мире мобильных приложений для знакомств.