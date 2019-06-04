Умерла жена президента Израиля

ТАСС, 4 июня. Супруга президента Израиля Реувена Ривлина Нехама Ривлин умерла во вторник в возрасте 73 лет. Об этом сообщила газета The Jerusalem Post.

По ее данным, в последние годы она страдала болезнью легких. 5 июня ей должно было исполниться 74 года.

Нехама Ривлин родилась в 1945 году в сельском поселении Херут, расположенном в центральной части Израиля. Оно было основано в 1930 еврейскими поселенцами, среди которых были ее родители - выходцы с Украины. Нехама Ривлин была ученым-биологом, она работала в университете Иерусалима на кафедрах зоологии, экологии и генетики. У Реувена и Нехамы Ривлин трое детей и несколько внуков.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху опубликовал соболезнования главе государства. "Вместе со всеми гражданами Израиля и моей женой Сарой я выражаю глубокую печаль в связи с кончиной жены президента Нехамы Ривлин", - заявил премьер.

"Мы все молились за ее выздоровление в последний период, когда она мужественно и напряженно боролась за жизнь. Мы выражаем искренние соболезнования президенту и всей его семье. Покойся с миром", - сказал Нетаньяху.

В последние годы жизни Нехама Ривлин страдала фиброзом легких. В марте нынешнего года она перенесла операцию по пересадке одного легкого в госпитале "Бейлинсон" в Петах-Тикве. В связи с этим ее супруг Реувен Ривлин прервал свой визит в Канаду и раньше срока вернулся на родину.