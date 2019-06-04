Воинские части Западного военного округа в семи регионах России перешли на цифровое ТВ

ТАСС, 4 июня. Воинские части и соединения Западного военного округа (ЗВО), дислоцированные в семи регионах России, перешли с аналогового на цифровое телевещание, говорится в распространенном во вторник сообщении пресс-службы округа. Дежурные подразделения протестировали оборудование, также проверки прошли передающие станции в отдаленных военных городках.

Как понять, что вы смотрите аналоговое ТВ, и перейти на цифровое вещание

"Свыше 350 комплектов цифрового эфирного вещания, расположенных в пунктах постоянной дислокации, перешли с аналогового на цифровое телевещание в третий этап федеральной программы", - уточнили в округе.

В преддверии отключения аналогового сигнала дежурные подразделения провели тестирование работы телевизоров, входящих в комплекты оборудования органов военно-политической работы армии. В Воронежской, Белгородской, Брянской, Смоленской областях, на территории отдаленных военных городков успешно протестировали радиотелевизионные передающие станции.

Как уточнили в пресс-службе ЗВО, в период летнего обучения полевые пункты также оснастят дополнительным оборудованием для приема цифрового сигнала.

Около 60 млн человек, проживающих на территории 36 регионов России, перешли накануне с аналогового телевещания на цифровое. Переход на цифровое вещание происходит в соответствии с федеральной целевой программой "Развитие телерадиовещания в РФ на 2009-2018 годы". По графику, переход с аналогового сигнала федеральных телеканалов, входящих в первый и второй мультиплексы, проходит в несколько этапов - 11 февраля, 15 апреля, 3 июня и 14 октября.