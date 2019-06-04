Главная икона Вооруженных сил РФ "Спас Нерукотворный" доставлена в Волгоград

ВОЛГОГРАД, 4 июня. /ТАСС/. Главная икона Вооруженных сил России "Спас Нерукотворный" доставлена в Волгоград, где в храме Всех Святых на Мамаевом кургане по случаю ее прибытия состоялся торжественный молебен. Об этом сообщил во вторник ТАСС офицер пресс-службы Южного военного округа (ЮВО).

"Икона "Спас Нерукотворный" доставлена сегодня в Волгоград и представлена на главной высоте России - Мамаевом кургане, в Храме Всех Святых", - сказал представитель пресс-службы округа.

Как сообщили в пресс-службе ЮВО, в молебне приняли участие более 700 человек, а в течение дня поклониться иконе пришли более 1,5 тыс. православных верующих, более трети из них - мотострелки соединения Южного военного округа со своими семьями.

Икона будет находиться в Волгограде до 14 июня. Молебное пение перед ней будет совершаться ежедневно. Далее "Спас Нерукотворный" передадут в Храм Казанской иконы Божьей Матери, расположенный в Буденновске.

Икона "Спас Нерукотворный"

"Спас Нерукотворный" - самое древнее из канонических изображений Христа. С давних времен "Спас Нерукотворный" считался покровителем русского воинства. Президентом России Владимиром Путиным пожертвованы средства на создание современного образа "Спаса Нерукотворного", которому был присвоен статус главной иконы Вооруженных сил России. Ее освящение было совершено Патриархом Московским и всея Руси Кириллом на пасхальном богослужении 28 апреля.

Икона "Спас Нерукотворный" представляет собой каноническое изображение лика Иисуса Христа, по преданию, чудесным образом отпечатавшееся на куске материи и переданное самим Спасителем слуге царя Авгаря V. Лик окружают образы Пречистой Божией Матери Казанской, Владимирской, Смоленской и Тихвинской, размещенные на художественных рельефах, которые изображают знаковые события в истории российского государства, а также образы архангела Михаила и святых покровителей родов войск: Федора Ушакова, княгини Ольги, Николая Чудотворца, Александра Невского, Андрея Первозванного, святой великомученицы Варвары, пророка Илии, князя Владимира.