Красноярские власти обвинили тележурналиста Караулова в вымогательстве

КРАСНОЯРСК, 4 июня. /ТАСС/. Первый вице-губернатор Красноярского края Сергей Пономаренко на сессии Заксобрания во вторник обвинил тележурналиста Андрея Караулова в вымогательстве денег за отказ от выпуска в эфир сюжетов о ситуации в регионе. Сам журналист заявил ТАСС, что считает обвинения клеветой и после получения стенограммы заседания обратится в Генпрокуратуру

Ранее председатель Счетной палаты края Татьяна Давыденко в интервью Караулову рассказала о хищениях в лесной отрасли и поступающих ей в связи с этим угрозах. Глава Красноярского края Александр Усс назвал интервью "обескураживающим" и заявил, что дал поручению вице-губернатору Павлу Солодкину (генерал-лейтенант ФСБ) встретится с Давыденко для выяснения подробностей относительно поступающих ей угроз. Региональный главк МВД начал проверку по факту заявления Давыденко об угрозах.

"Хотел бы информировать уважаемых депутатов, что перед выходом первой передачи Андрей Караулов настойчиво звонил в приемную губернатора Красноярского края. Как раз шел Красноярский экономический форум, и Александр Викторович (Усс) попросил связаться с ним. Он (Караулов), кстати, был весьма комплементарен в оценках губернатора, ссылался на давнее знакомство, и предложил мне прямым текстом заплатить 2,4 млн рублей за то, чтобы передача, которая ему была заказана определенными политическими силами, не вышла в эфир. Никто ему платить не стал", - сообщил вице-губернатор, добавив, что позднее ему приходило сообщение от незнакомой "девушки Олеси", которая говорила, что представляет Караулова, и также просила деньги за невыход сюжета.

По словам Караулова, заявление вице-губернатора является клеветой, а также может расцениваться как препятствие работе журналиста. "Запишите крупными буквами, что Караулов, как только получит стенограмму выступления…, напишет заявление генеральному прокурору. Вы получите копию", - сказал ТАСС журналист, отметив, что действительно общался с Пономаренко по телефону несколько месяцев назад, но чиновник звонил ему сам, и ни о каком вымогательстве денег речи не шло.

В новость были внесены изменения (12:15 мск) - добавлен комментарий Караулова