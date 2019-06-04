Белоруссия нацелена на сотрудничество с организацией интеллектуальной собственности

МИНСК, 4 июня. /ТАСС/. Белоруссия нацелена на развитие сотрудничества со Всемирной организацией интеллектуальной собственности (ВОИС). Об этом заявил во вторник президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с генеральным директором Всемирной организации интеллектуальной собственности Фрэнсисом Гарри.

"Во время вашего визита мы подпишем меморандум о сотрудничестве между правительством Беларуси и ВОИС, в нем будут определены и закреплены основные моменты нашей совместной деятельности", - сказал Лукашенко. По его словам, сотрудничество Минска с организацией не должно сдерживаться рамками этого документа. "Несмотря на те рамки, которые будут им [меморандумом] определены, вы всегда можете рассчитывать на Беларусь", - подчеркнул президент.

Лукашенко заметил, что Белоруссия давно является членом ВОИС и сотрудничает с ней. "Тем не менее должен признать, что мы слишком молодая страна, которая вплотную начала заниматься защитой прав [интеллектуальной] собственности, нам многому надо учиться, - сказал Лукашенко. - В этом отношении вы нам помогаете очень много, особенно в плане образовательных программ, поддержки наших специалистов, я вам очень благодарен за это".

Президент пообещал, что Минск "еще больше усилий приложит для того, чтобы была в порядке нормативно-правовая база о защите прав собственности". "А также, если это нужно, мы постараемся внести достойный вклад в разработку международных проектов, соглашений договоров по развитию этой области на всей планете", - добавил Лукашенко.

Гарри поблагодарил белорусские власти за поддержку работы организации. "Ваша страна стояла у истоков создания организации, мы глубоко ценим поддержку, которые вы нам оказываете. Сегодня наша организация переживает не самые легкие времена, поэтому мы вдвойне ценим сотрудничество с вашей страной", - сказал он.

ВОИС - международная организация, координирующая международное сотрудничество в сфере интеллектуальной собственности. Штаб-квартира находится в Женеве. Членами ВОИС являются 192 государства.