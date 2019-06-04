Сотрудница Росгвардии помогла спасти новорожденного ребенка с заболеванием сердца

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Сотрудница столичного управления Росгвардии спасла жизнь новорожденному ребенку с серьезным заболеванием сердца. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе управления Росгвардии по Москве.

"Капитан полиции Оксана Нечаева откликнулась на просьбу врачей Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии им. А. Н. Бакулева сдать компоненты крови для новорожденного малыша с редкой группой крови", - рассказали в ведомстве.

Девочка родилась с тяжелым врожденным заболеванием и ей требовалась срочная операция. "Во избежание большой потери крови ребенку были жизненно необходимы тромбоциты. Нечаева подходила по всем необходимым требованиям врачей: у нее и реципиента совпадали группа крови, резус-фактор и фенотип", - сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Женщина немедленно откликнулась на просьбу врачей и тем самым, возможно, спасла жизнь девочке, которая родилась четыре дня назад. Нечаева является постоянным донором. У нее редкая группа крови и резус-фактор.

По словам лечащего врача новорожденного ребенка, она перенесла операцию и сейчас она находится в стабильном состоянии, ее жизни ничего не угрожает.