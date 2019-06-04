В Минске заявили о готовности к дальнейшей либерализации визового режима для иностранцев

МИНСК, 4 июня. /ТАСС/. Белоруссия работает над дальнейшей либерализацией визового режима, рассматривает вариант безвизового въезда через сухопутные границы. Об этом сообщил во вторник глава МИД Белоруссии Владимир Макей, выступая на экспертном совещании "10 лет "Восточному партнерству": итоги и перспективы".

"Мы предприняли ряд односторонних шагов по упрощению въезда в нашу страну для представителей ряда государств на срок до 30 дней. И это еще не предел, мы работаем, и будем работать над дальнейшей либерализацией безвизового режима", - сказал Макей. Как пояснил министр журналистам, "обсуждаются различные варианты, в том числе как упростить прохождение визовых процедур на сухопутной границе".

В феврале 2017 года, согласно указу президента Белоруссии Александра Лукашенко, иностранные граждане из 80 государств получили право приезжать в республику без виз на пять суток через национальный аэропорт Минск. С 1 января 2018 года президент Белоруссии продлил срок безвизового пребывания иностранных граждан в отдельных районах Брестской и Гродненской областей до 10 дней. С 27 июля 2018 года, согласно указу Лукашенко, срок безвизового пребывания иностранных граждан в Белоруссии увеличен до 30 суток при условии их въезда в страну и последующего выезда через государственную границу в Национальном аэропорту Минск.