Кузнецова сообщила о снижении рождаемости в России на 15% за два года

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Количество детей, рожденных в России за 2018 год, на 15% меньше, чем в 2016 году, и составляет около 1,6 млн человек. Об этом сообщила во вторник уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.

"К сожалению, нужно отметить достаточно тревожные тенденции в части рождаемости. Численность родившихся составила 1 млн 599 тыс. 316 человек. Это снижение по сравнению с 2016 годом на 15,3%", - сказала она журналистам.

Также, по словам Кузнецовой, коэффициент рождаемости на 1 тыс. человек за последние три года снизился с 12,9% до 10,9%.

Всего в России, по данным Кузнецовой, 30,213 млн несовершеннолетних граждан.