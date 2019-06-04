Врачи прогнозируют полное выздоровление лидера оппозиции Абхазии

СУХУМ, 4 июня. /ТАСС/. Медики фиксируют положительную динамику в состоянии госпитализированного в РФ лидера оппозиции Абхазии Аслана Бжании и прогнозируют полное выздоровление, сообщил ТАСС во вторник представитель оппозиции, руководитель фонда имени Сергея Багапша Михаил Логуа.

В мае оппозиция потребовала перенести с 21 июля на 23 ноября президентские выборы в Абхазии из-за госпитализации Бжании, близкие которого утверждают, что его могли отравить. Спикер парламента Валерий Кварчия сообщил, что по данным врачей, версия отравления не подтвердилась.

"Сегодня утром я говорил с очень близкими родственниками Аслана Георгиевича, по их словам, динамика положительная, ежедневно наблюдается улучшение общего состояния здоровья. Врачи прогнозируют полное выздоровление. Пока он лечится в Москве", - сказал Логуа.

17 мая Общенациональное движение по защите государственности Абхазии распространило обращение, в котором утверждается, что результаты медицинского анализа, проведенного в Германии, указывают на факт "внешнего воздействия с целью физического устранения лидера оппозиции". Генпрокурор Абхазии Зураб Ачба сообщил, что российские медики называют диагнозом лидера оппозиции "острую моторную и сенсорную полинейропатию".

21 мая после двухдневных акций протеста оппозиции в связи с отказом парламента перенести выборы президента на осень, достигнута договоренность с президентом Раулем Хаджимбой о переносе выборов на 25 августа. Через неделю парламент республики согласовал перенос выборов на эту дату, выдвижение кандидатов начнется с 26 июня.