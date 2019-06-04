Бутиной в американской тюрьме доступно 300 минут общения по телефону в месяц

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Осужденной в США россиянке Марии Бутиной, находящейся в тюрьме города Таллахасси (штат Флорида), доступно примерно по 10 минут общения по телефону в день - до 300 минут в месяц. Об этом на пресс-конференции в Москве рассказал ее отец Валерий Бутин.

"Условия <...> по сравнению со следственным изолятором несколько демократичнее. Что в себя это включает: появилась возможность пользоваться интернетом, хотя эта возможность усечена до предела. Но тем не менее есть возможность написать, пользоваться мессенджером, хотя он специализированный - для тюремного общения, но тем не менее мы можем ей больше сообщить информации. Есть возможность пользоваться видеосвязью, по телефону можно говорить по 300 минут в месяц, то есть примерно по 10 минут в день", - сказал он, пояснив, что общался с дочерью несколько дней назад.

Он отметил, что Мария держится уверенно. "Уверенность ее подкрепляется тем, что мы ей передаем нашу поддержку и понимание, что она не одна и остается частью нашей страны", - сказал Валерий Бутин.

При этом он отметил, что у дочери нет возмодности следить за публикациями о ней в иностранных СМИ. "Определенный период времени у нее доступ к данным вообще был перекрыт, все, что она могла себе позволить, это слышать о том, что в мире происходит, и в отношении нее, в частности, через консульских работников наших, через адвокатов. Доступа ни к прессе, ни к медиапространству она не имела. Сейчас он тоже отсутствует, но, будем надеяться, что на какой-то ограниченный период, связанный с переводом", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Бутин высказал мнение, что с учетом прецедента судебного решения по делу его дочери есть риски для молодых людей из России, находящихся в США. "Положительно рассмотрение той апелляции, которая планируется - это очень важно. Но, к сожалению, это стоит определенных средств. Хочется сказать, что мне очень жаль, что деньги, которые необходимы для возвращения Марии, - это огромные деньги, и идут они не на благотворительность", - добавил он, выразив благодарность всем, кто помогает в сборе средств.

Бутина была арестована в Вашингтоне 15 июля 2018 года - в канун встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки. Москва характеризовала обвинения в адрес Бутиной как сфабрикованные и требовала ее освобождения из-под стражи. 26 апреля россиянка была приговорена к 1,5 года тюремного заключения. Ей инкриминировалось участие в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства на территории США.