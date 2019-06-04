Верховный суд отказал сотрудникам МВД с допуском к гостайне в свободном выезде за границу

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Верховный суд России во вторник отклонил иск бывшего сотрудника ГИБДД о признании незаконным приказа МВД РФ, запрещающего сотрудникам ведомства с допуском к гостайне свободный выезд за границу, передает корреспондент ТАСС.

"Исковые требования оставить без удовлетворения", - огласила решение судья.Суд зачитал только резолютивную часть постановления, из которой остаются неизвестны его мотивы.

Истцом выступил бывший командир взвода ДПС УВД Южного административного округа Москвы Максим Лужных, уволенный, по версии его представителей, за посещение Доминиканской Республики и Болгарии. Лужных оспаривал п.п. 1.1 п. 1 приказа МВД России от 12 сентября 2013 года № 705-дсп "Об отдельных вопросах выездов сотрудников ОВД, федеральных государственных гражданских служащих и работников системы МВД России по частным делам за пределы территории РФ" в части запрета на свободный выезд за границу сотрудникам.

Позиции сторон

"Конституцией каждому гражданину гарантировано право выезжать за пределы страны. Права граждан могут быть ограничены только федеральным законом, а не подзаконным актом, который мы в данном случае оспариваем", - пояснил суду позицию истца его представитель Владимир Воронцов. Истец уточнил, что перечень оснований для недопуска за границу является секретным и не известен самим сотрудникам.

Представители МВД и Минюста на заседании заявили возражения на иск, уточнив, что оспариваемая норма касается только сотрудников, допущенных к гостайне.

"Иск основан на неверном толковании норм права. Истец был уволен со службы за указание недостоверного места отдыха и необоснованного получения в связи с этим трех дополнительных дней отпуска. Увольнение Лужных никак не связано с нарушением им оспариваемого приказа, так как он его не касается как лица, не допущенного к государственной тайне", - изложил позицию ведомства представитель МВД.

Решение суда пока не вступило в силу и может быть обжаловано в апелляционной инстанции. Представители Лужных заявили о намерении подавать жалобу.