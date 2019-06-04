Член ОП обратится в Генпрокуратуру из-за распространения "фейков" о взрывах в Дзержинске

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Глава комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты (ОП) РФ Александр Малькевич обратится в Генпрокуратуру по поводу распространения в соцсетях недостоверной информации о взрывах в Дзержинске Нижегородской области. По его словам, всего было выявлено более 100 подобных сообщений.

"Сейчас к этому пакету прикладываю официальные обращения/письма (как от главы комиссии по СМИ ОП РФ) и отправляю в Генеральную прокуратуру и администрацию социальной сети "ВКонтакте", - написал Малькевич на своей странице в Facebook.

Он отметил, что подобные сообщения могут представлять общественную опасность, а паники во многом удалось избежать благодаря тому, что нижегородские власти постоянно снабжали журналистов официальной информацией.

"И ее [панику] пытались создать - сознательно и вполне себе рукотворно", - отметил глава комиссии Общественной палаты.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин высказал мнение, что ложные новости, распространяемые в социальных сетях на фоне инцидента со взрывами на предприятии ГосНИИ "Кристалл" в Дзержинске Нижегородской области, подпадают под закон о блокировке недостоверных и искажающих факты (фейковых) новостей.

1 июня в цехе полимеров на предприятии ГосНИИ "Кристалл" во время технологического процесса произошло несколько взрывов, после начался пожар. По данным областного правительства, после ЧП за медицинской помощью обратились 89 человек, госпитализированы были 18. По информации Следственного комитета РФ, взрывы носят техногенный характер. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 217 УК РФ ("Нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов").