Бывшего генпрокурора России Алексея Казанника похоронили в Омске

ОМСК, 4 июня. /ТАСС/. Бывший генеральный прокурор РФ, доктор юридических наук, политик Алексей Казанник, ушедший из жизни 2 июня в возрасте 77 лет, похоронен во вторник на Старо-Северном мемориальном кладбище Омска. Об этом сообщили ТАСС в деканате юридического факультета Омского государственного университета им. М. Ф. Достоевского, где прошла церемония прощания с Казанником.

"Алексей Иванович похоронен на Старо-Северном мемориальном кладбище. Церемония прощания с ним началась в 11:00 (8:00 мск), очень много людей пришли попрощаться с ним", - сказал собеседник агентства.

По словам доктора политических наук, профессора Инны Ветренко, Казанник практически не преподавал последний учебный год из-за болезни. "Особенно это сказалось во второй половине учебного года, с января. Но у него оставались магистранты и аспиранты, которыми он успешно руководил. Были и планы вернуться к преподаванию", - рассказала ТАСС Ветренко.

По ее словам, Казанник обещал в сентябре этого года провести лекцию студентам-политологам. "В 2018 же году исполнилось 25 лет обстрелу Белого дома. Казанник многое сделал для объективного расследования этих событий и ушел в отставку с поста генпрокурора из-за этой ситуации. И я хотела, чтобы он в формате лекции как человек, который принимал тогда фактические решения, рассказал об этом студентам. Увы, не успели", - отметила политолог.