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Бывшего генпрокурора России Алексея Казанника похоронили в Омске

Политик умер 2 июня в возрасте 77 лет

ОМСК, 4 июня. /ТАСС/. Бывший генеральный прокурор РФ, доктор юридических наук, политик Алексей Казанник, ушедший из жизни 2 июня в возрасте 77 лет, похоронен во вторник на Старо-Северном мемориальном кладбище Омска. Об этом сообщили ТАСС в деканате юридического факультета Омского государственного университета им. М. Ф. Достоевского, где прошла церемония прощания с Казанником.

"Алексей Иванович похоронен на Старо-Северном мемориальном кладбище. Церемония прощания с ним началась в 11:00 (8:00 мск), очень много людей пришли попрощаться с ним", - сказал собеседник агентства.

По словам доктора политических наук, профессора Инны Ветренко, Казанник практически не преподавал последний учебный год из-за болезни. "Особенно это сказалось во второй половине учебного года, с января. Но у него оставались магистранты и аспиранты, которыми он успешно руководил. Были и планы вернуться к преподаванию", - рассказала ТАСС Ветренко.

По ее словам, Казанник обещал в сентябре этого года провести лекцию студентам-политологам. "В 2018 же году исполнилось 25 лет обстрелу Белого дома. Казанник многое сделал для объективного расследования этих событий и ушел в отставку с поста генпрокурора из-за этой ситуации. И я хотела, чтобы он в формате лекции как человек, который принимал тогда фактические решения, рассказал об этом студентам. Увы, не успели", - отметила политолог.

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Алексей Казанник - генпрокурор РФ с 1993 по 1994 год, известный политик. Стал знаменитым в мае 1989 года, когда на первом съезде народных депутатов СССР уступил свое место не прошедшему в состав Верховного Совета страны Борису Ельцину. Этот шаг депутата из Сибири, по мнению аналитиков, существенно повлиял на дальнейший ход событий в России.

5 октября 1993 года президент РФ Борис Ельцин назначил Казанника генеральным прокурором страны. Возглавляя следствие по делу о столкновения в Москве 21 сентября - 5 октября 1993 г. между подразделениями МВД и армии, исполнявшими приказы Бориса Ельцина, и сторонниками Верховного совета, он, несмотря на давление Администрации президента, отказался провести ускоренное следствие в течение 10 дней и потребовать для оппозиционеров смертной казни. 26 февраля 1994 года Казанник, вопреки распоряжению Ельцина, освободил всех заключенных из следственного изолятора "Лефортово" и в тот же день подал заявление об отставке, которое было удовлетворено 25 апреля 1994 года.

С 1996 по 2003 год Казанник работал заместителем губернатора Омской области, много лет до конца своей жизни преподавал на юридическом факультете Омского государственного университете имени Ф. М. Достоевского.

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