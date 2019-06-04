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Выборы депутатов второго созыва в Заксобрание Севастополя назначили на 8 сентября

Решение принято единогласно

СЕВАСТОПОЛЬ, 4 июня. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Севастополя на очередной сессии во вторник назначили выборы городского парламента на единый день голосования, 8 сентября.

"За - 16 депутатов, против и воздержавшихся нет", - сказала спикер заксобрания Екатерина Алтабаева, оглашая решение депутатов по вопросу.

Парламент Севастополя состоит из 24 депутатов: 16 из них будут избраны по партийным спискам, восемь - по одномандатным округам.

Первый депутатский созыв включает 22 депутата фракции "Единой России" (14 из них избраны по партийным спискам, восемь - по одномандатным округам) и двух депутатов фракции ЛДПР (избраны по списку).

Действующий депутатский корпус был избран в сентябре 2014 года, вскоре после воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.

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