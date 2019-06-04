85 тыс. бутылок контрафактного алкоголя изъято в ходе рейдов в регионах РФ

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Сотрудники полиции и Росгвардии провели серию рейдов по борьбе с контрафактной алкогольной продукцией в ряде регионов РФ, в результате было изъято 85 тыс. бутылок и более 2 млн рублей. Об этом ТАСС сообщила во вторник официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"В Республике Бурятия сотрудниками правоохранительных органов пресечено незаконное производство алкогольной продукции. В рамках уголовного дела, возбужденного по статье 327.1 УК РФ ("Изготовление, сбыт поддельных акцизных марок") в отношении двух ранее судимых местных жителей, на территории Улан-Удэ и Джидинского района проведены обыски. Обнаружено свыше 65 тыс. готовых к сбыту бутылок с алкоголем и 5,5 тыс. литров спиртосодержащей жидкости, фурнитура и оборудование, используемые для изготовления фальсификата, табачная продукция с поддельными федеральными акцизными марками, а также денежные средства в сумме около 2,4 млн рублей", - сказала представитель ведомства.

По ее словам, также в Московской области полицейскими из незаконного оборота изъято более 20 тыс. бутылок водки, коньяка и виски на общую сумму свыше 5 млн рублей. Емкости были оклеены специальными марками, которые, согласно заключению технико-криминалистической судебной экспертизы, признаны поддельными.

"Склад был обнаружен сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Клину на территории одного из частных домовладений. Возбуждены уголовные дела по статье 171.3 и 171.1 УК РФ ("Незаконные производство и оборот этилового спирта" и "Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки"). Задержан 57-летний уроженец Рязанской области", - заключила Волк.