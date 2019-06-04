Главный реставратор Нотр-Дама выступил за сохранение прежнего облика шпиля собора

ПАРИЖ, 4 июня. /ТАСС/. Архитектор Филипп Вильнев, отвечающий за реставрацию собора Парижской Богоматери, считает, что новый шпиль должен сохранить облик прежнего, спроектированного в XIX веке Эженом Виолле-ле-Дюком. Такое мнение он высказал в интервью газете Le Figaro , опубликованном во вторник.

По мнению архитектора, не каждый из посетителей собора (их число составляло 13 млн в год), знал о том, что прежний шпиль на здании XIII века "был сконструирован архитектором Виолле-ле-Дюком только в XIX веке". Вильнев отметил, что шпиль гармонично вписывался в экстерьер Нотр-Дама, и теперь стоит задача воспроизвести творение зодчего позапрошлого века. "Вот, что мы должны сделать", - сказал Вильнев, руководивший реставрационными работами еще до пожара.

Он подчеркнул, что в распоряжении Виолле-ле-Дюка было лишь несколько гравюр, по которым тот восстановил облик еще более раннего шпиля. "Его работы очень хорошо документированы, у нас есть все записи, нам не надо начинать с нуля", - считает он.

Однако, как признался архитектор, у него нет права решать, каким будет новая внешность собора. "Правительство хочет запустить международный конкурс. Уже есть десятки предложений, - продолжил Вильнев. - Я говорю, что должен сказать, а правительство пусть решает".

Шпиль собора Нотр-Дам первоначально был снесен во времена Великой французской революции. Он был восстановлен в новом виде в ходе масштабной реконструкции собора, которую проводил во второй половине XIX века знаменитый французский архитектор и знаток средневекового искусства Эжен Виолле-ле-Дюк.

Пожар в соборе Парижской Богоматери вспыхнул вечером 15 апреля, полностью справиться с огнем экстренным службам удалось лишь утром следующего дня. По предварительным данным, возгорание произошло во время ремонтных работ на верхних уровнях здания. Огонь полностью уничтожил деревянную крышу и шпиль, который упал на каменный свод и пробил его в трех местах.