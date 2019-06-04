В ГП ситуацию с переработкой мусора в Центральной России сравнили со стихийным бедствием

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 июня. /ТАСС/. Ситуация с переработкой отходов в центральной части России сравнима со стихийным бедствием и влияет на общий уровень экологической безопасности страны. Об этом сообщил первый заместитель генерального прокурора РФ Александр Буксман.

"[Ситуация в сфере переработки] отходов в центральной части страны сравнима со стихийным бедствием и является фактором, снижающим общий уровень экологической безопасности страны", - сказал он во вторник во время совещания при генеральном прокуроре РФ о состоянии законности в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами в СЗФО, ЦФО, СКФО и ЮФО.

"Продолжающееся десятки лет бесконтрольное разрастание свалок ведет к изменению природных ландшафтов, потере биоразнообразия, деградации и опустыниванию земель, уничтожению водоемов и лесов", - сказал первый замгенпрокурора.

Критическая ситуация

Как добавил Буксман, ситуация с нарастанием полигонов твердых бытовых отходов (ТКО) может "дойти до коллапса" если не начать ее решать.

"173 из 892 объектов размещения ТКО не соответствуют санитарным правилам, а переполненность полигонов стала настоящим бедствием", - отметил он. Так, по его словам, по состоянию на начало года в 10 из 18 регионов Центральной России эксплуатируемые полигоны были заполнены на 90% от проектной мощности, такая же ситуация в 5 из 11 регионов Северо-Западного и в 5 из 8 регионах Южного федерального округа.

"Прокурорам необходимо решительно реагировать на факты превышения нормативов при эксплуатации полигонов. Настало время пресечь и незаконное нарастание таких полигонов вблизи жилых массивов, что закономерно вызывает социальное напряжение", - отметил он.

"Уже сегодня 239 из 445 действующих (на территории 4 федеральных округов европейской части страны - прим. ТАСС) полигонов заполнены мусором наполовину", - отметил Буксман. Он потребовал от прокуроров вести "контроль за выдачей документов на увеличение проектной мощности при отсутствии реальных шагов по организации полного цикла сортировки и переработки мусора".