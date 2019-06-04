Национальные угощения и чтение Корана: в России отмечают Ураза-байрам

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Регионы Северо-Кавказского и Южного федеральных округов празднуют окончание обязательного для мусульман поста в священный месяц рамадан Ид-аль-Фитр - Ураза-байрам массовыми ифтарами с национальными угощениями, коллективными молитвами и чтением сур Корана. Праздник в разные дни - 4,5,6,7 июня - официально является нерабочим днем в республиках Адыгея, Башкортостан, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Татарстан, Чечня, Крым.

Праздничные ифтары прошли в последний день рамадана на территории Карачаево-Черкесии с участием более 12 тыс. жителей. После общей молитвы для гостей подготовили множество традиционных национальных угощений, а пятилетние воспитанницы образовательного центра "Салам" прочитали суры из Корана. "Для каждого верующего мусульманина праздник разговения особо ожидаем, ведь он символизирует торжество веры, добра и духовного обогащения", - написал глава КЧР Рашид Темрезов на своей странице в Instagram.

Региональный общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова с начала рамадана организовал ифтар для более 100 тыс. человек в Саудовской Аравии, Сирии и в Грозном, сообщил на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" глава Чечни Рамзан Кадыров. В праздничный день жители республики с раннего утра начали приходить к соседям и родственникам с подготовленными подарками.

В первые два дня празднования в Ингушетии в гости к родственникам и знакомым с поздравлениями ездят мужчины, хозяйки накрывают праздничные столы, которые, в основном, состоят из блюд национальной кухни. Третий день предназначен для женщин, которые поздравляют друг друга и навещают родных. "Это не просто праздник, а традиция: в первый день праздника у нас принято посещать мечеть для праздничной молитвы, кладбище, чтобы почтить усопших предков", - написал глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров в своем аккаунте в Instagram.

В Дагестане жители республики посещают кладбища и поминают усопших, а 5 июня после коллективного праздничного намаза будут навещать родственников, дарить подарки, угощать соседей сладостями. В месяц поста по всей республике проходили коллективные ифтары, на территории центральной Джума-мечети Махачкалы был развернут самый большой шатер рамадана, где ежедневно разговлялись около 5 тыс. человек, организаторами выступили благотворительный фонд "Инсан" совместно с Муфтиятом Дагестана. В общей сложности по всей республике шатры Рамадана ежедневно посещали около 30 тыс. человек.

Праздник мира и созидания