Национальные угощения и чтение Корана: в России отмечают Ураза-байрам

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Регионы Северо-Кавказского и Южного федеральных округов празднуют окончание обязательного для мусульман поста в священный месяц рамадан Ид-аль-Фитр - Ураза-байрам массовыми ифтарами с национальными угощениями, коллективными молитвами и чтением сур Корана. Праздник в разные дни - 4,5,6,7 июня - официально является нерабочим днем в республиках Адыгея, Башкортостан, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Татарстан, Чечня, Крым.
Праздничные ифтары прошли в последний день рамадана на территории Карачаево-Черкесии с участием более 12 тыс. жителей. После общей молитвы для гостей подготовили множество традиционных национальных угощений, а пятилетние воспитанницы образовательного центра "Салам" прочитали суры из Корана. "Для каждого верующего мусульманина праздник разговения особо ожидаем, ведь он символизирует торжество веры, добра и духовного обогащения", - написал глава КЧР Рашид Темрезов на своей странице в Instagram.
Региональный общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова с начала рамадана организовал ифтар для более 100 тыс. человек в Саудовской Аравии, Сирии и в Грозном, сообщил на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" глава Чечни Рамзан Кадыров. В праздничный день жители республики с раннего утра начали приходить к соседям и родственникам с подготовленными подарками.
В первые два дня празднования в Ингушетии в гости к родственникам и знакомым с поздравлениями ездят мужчины, хозяйки накрывают праздничные столы, которые, в основном, состоят из блюд национальной кухни. Третий день предназначен для женщин, которые поздравляют друг друга и навещают родных. "Это не просто праздник, а традиция: в первый день праздника у нас принято посещать мечеть для праздничной молитвы, кладбище, чтобы почтить усопших предков", - написал глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров в своем аккаунте в Instagram.
В Дагестане жители республики посещают кладбища и поминают усопших, а 5 июня после коллективного праздничного намаза будут навещать родственников, дарить подарки, угощать соседей сладостями. В месяц поста по всей республике проходили коллективные ифтары, на территории центральной Джума-мечети Махачкалы был развернут самый большой шатер рамадана, где ежедневно разговлялись около 5 тыс. человек, организаторами выступили благотворительный фонд "Инсан" совместно с Муфтиятом Дагестана. В общей сложности по всей республике шатры Рамадана ежедневно посещали около 30 тыс. человек.
Праздник мира и созидания
В этот день мусульмане поминают своих умерших родных и близких, мужчины посещают кладбища, совершают молитву и отправляются по своим домам, где их ждут праздничные столы с большим количеством угощений, люди ходят друг к другу в гости, посещают старших, а пришедших в гости детей одаривают сладостями.
Соборная мечеть города Нальчика с трудом вместила всех желающих присоединиться к праздничной молитве. "Я прошу Всевышнего Аллаха чтобы этот месяц стал поворотным для многих из нас, для тех, кто осознал свои ошибки, для тех, кто покаялся", - сказал, обращаясь к верующим, муфтий Кабардино-Балкарии Хазратали Дзасежев.
Около 3 тыс. человек приняли участие в коллективном праздничном молебне, посвященном празднику в Крыму. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал Ураза-байрам символом возрождения и духовного очищения, напоминающего о торжестве высоких духовных и нравственных идеалов, добра и справедливости.
В Республике Адыгея в честь праздника подготовили развлекательную программу для детей. "В исламе считается, что, радуя детей, каждый человек может приблизиться к Всевышнему. Поэтому на площади у монументального комплекса "Единение и согласие", возле соборной мечети, нами организована развлекательная шоу-программа с подарками, конкурсами и различными сюрпризами, она собрала сотни малышей и подростков. И, конечно, оказываются обязательные пожертвования нуждающимся", - рассказал ТАСС заместитель Духовного управления мусульман (ДУМ) Адыгеи и Краснодарского края Ибрагим Шхалахов.
О рамадане
Пост в месяц рамадан считается одним из пяти столпов Ислама (основным предписанием). В этот месяц правоверным предписывается воздерживаться в светлое время от еды, питья, дурных слов и мыслей, а вместо этого - усердно молиться, заниматься богоугодными делами, благотворительностью. Рамадан считается благословенным, поскольку в этот месяц Аллах ниспослал пророку Мухаммеду священную книгу - Коран. В 2019 году рамадан начался 5 мая, об окончании месяца свидетельствовало новолуние.