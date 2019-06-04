Якутский праздник Ысыах отметят в Коломенском

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Национальный якутский праздник Ысыах, знаменующий встречу нового года по народному календарю саха, вновь пройдет 15 июня в московском музее-усадьбе "Коломенское". Об этом сообщил во вторник руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы Виталий Сучков.

"Мы приглашаем всех на праздник, уверен, что 15 июня всем будет интересно", - сказал он на пресс-конференции в Москве, добавив, что местом празднования Ысыах традиционно будет Коломенское.

Постоянный представитель Якутии при президенте РФ Андрей Федотов добавил, что гости праздника смогут увидеть театрализованное представление. Кроме того, в Коломенском будут работать выставочные и концертные площадки, зоны мастер-классов.

На следующий день, 16 июня, Ысыах отметят в Санкт-Петербурге. По словам Федотова, сейчас его празднуют и в других странах. В частности, празднования проходят в Риге, Белграде, Торонто.

Ысыах пройдет в музее-заповеднике "Коломенское" в 13-й раз. Традиция праздновать его в Коломенском была заложена в 2007 году, когда в честь 375-летия вхождения Якутии в состав Российского государства там была установлена коновязь Сэргэ - символ якутского гостеприимства и свидетельство многолетней дружбы и единства народов России. Во время Ысыах Сэргэ служит центральным местом праздника.