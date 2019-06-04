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Новая система обращения с ТКО

ГП предлагает разработать схему бесплатного для граждан вывоза мусора при его сортировке

Заместитель генпрокурора России Александр Буксман отметил, что по данным ВЦИОМ, 47% россиян готовы к сортировке мусора если будет такая возможность

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 июня. /ТАСС/. Генеральная прокуратура России предлагает разработать схему бесплатного для граждан вывоза мусора в случае его сортировки. Об этом заявил первый заместитель генпрокурора России Александр Буксман на совещании по вопросам соблюдения законодательства при обращении твердых бытовых отходов.

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"По данным ВЦИОМ, четверть россиян уже сортируют мусор, а 47% готовы к этому если будет такая возможность, - напомнил Буксман. - В такой ситуации необходимы только условия для раздельного сбора, вывоза и последующей переработки отходов".

"Необходимо уже на начальной стадии реформы задуматься над созданием системы раздельного сбора (отходов), при которой граждане будут освобождаться от платы за вывоз материалов, подлежащих переработке с дальнейшим извлечением прибыли. Это металлы, бумага, древесина и иные полезные компоненты", - предложил Буксман. По его словам, "это могло бы стать дополнительным стимулом в сортировке и переработке материалов".

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РоссияНовая система обращения с ТКО
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