Автомобилисты из восьми регионов России приедут в Задонск на соревнования по автокроссу

ЛИПЕЦК, 4 июня. /ТАСС/. Автомобилисты из восьми регионов Центральной России соберутся в Задонске для участия в соревнованиях по автомобильному кроссу. Об этом сообщил во вторник ТАСС временно исполняющий обязанности главы администрации региона Игорь Артамонов.

"Лучшие автомобилисты Липецка и Черноземья соберутся 8-9 июня в Задонске на второй этап открытого чемпионата Липецкой области по автомобильному кроссу", - сказал он, отметив, что организаторы мероприятия ждут участников из восьми регионов Центральной России.

Как ожидается, соревнования пройдут в пяти зачетных классах: переднеприводные автомобили с объемом двигателя до 1600 куб. см, автомобили с приводом на заднюю ось и мотором до 1600 куб. см, специальные кроссовые автомобили Багги с мотором до 1400 куб. см. Юниоры стартуют на автомобилях "Ока" с моторами до 750 куб. см, а самые молодые участники соревнований в возрасте до 12 лет выйдут на старт в классе Д3-Мини.

Оценивать участников состязаний предстоит судьям первой категорий из Липецка, Рязани и Тамбова. Врио главы администрации региона уверен, что подобных мероприятий в Липецкой области должно быть больше. "Нужно проводить больше мероприятий подобного рода, такая задача уже поставлена: люди отдыхают, веселятся и получают положительные эмоции и впечатления", - заметил он.