В Лондоне протестующие запустили шестиметровый шар в виде злого младенца с лицом Трампа

ЛОНДОН, 4 июня. /ТАСС/. Участники акции протеста против государственного визита президента США Дональда Трампа в Великобританию подняли в небо над Лондоном шестиметровый воздушный шар, изображающий главу Белого дома в образе разозленного младенца в подгузнике и с мобильным телефоном в руке. Кадры с Парламентской площади, где во вторник должна пройти массовая акция "Карнавал сопротивления", транслирует британский телеканал Sky News .

Этот же шар уже парил в небе Лондона летом 2018 года, когда Трамп посетил Великобританию с рабочим визитом и так же столкнулся с массовыми протестами жителей королевства.

"Мы пытаемся напомнить президенту о том, что он не является желанным гостем в этой стране, - заявил агентству Reuters Лео Марри - один создававших надувную фигуру Trump Baby. - Мы также пытаемся с определенной долей юмора показать, насколько сильные чувства многие люди испытывают по поводу Дональда Трампа и его политики ненависти".

Ожидается, что для участия в протестах на улицы Лондона во вторник выйдет до четверти миллиона человек, несогласных с политикой американского лидера или его высказываниями. Как заявил Скотленд-Ярд, в обеспечении порядка и безопасности во время государственного визита главы Белого дома задействованы почти 2,6 тыс. полицейских. Протестующие рассчитывали на то, что им удастся пройти по правительственной улице Уайтхолл мимо резиденции премьер-министра Терезы Мэй на Даунинг-стрит, 10, где глава британского правительства будет во вторник принимать американского лидера, однако теперь полиция сообщает, что маршрут участников акции был изменен, и они проследуют к Парламентской площади по набережной Темзы.

Ожидается, что перед протестующими выступит глава Лейбористской партии Джереми Корбин, последовательно выступающий против политики Трампа и раскритиковавший Мэй за то, что она, по его словам, заискивает перед человеком, который "разрывает важные международные договоренности, поддерживает тех, кто отрицает факт изменения климата и прибегает к расистской и женоненавистнической риторике". Лидер лейбористов отказался от приглашения на состоявшийся в понедельник торжественный банкет в честь американского президента и первой леди США в Букингемском дворце.