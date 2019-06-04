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Спасатели нашли мужчину, неделю блуждавшего в якутской тайге

Врачи оценили его состояние как удовлетворительное

ЯКУТСК, 4 июня. /ТАСС/. Спасатели эвакуировали мужчину, застрявшего на неделю в тайге на севере Якутии. Об этом сообщили во вторник ТАСС в администрации Оленекского района.

По данным властей, его обнаружили в 60 км от города Удачный.

"Его нашли живым и невредимым спустя неделю. Оказалось, что на пути в Удачный он оказался отрезанным из-за половодья. По счастливой случайности, он нашел заброшенное зимовье, в котором и укрывался до прибытия спасателей", - рассказали в администрации.

Собеседник агентства сообщил, что мужчина находится в удовлетворительном состоянии, никаких жалоб нет. После осмотра врачей его отпустили. "Надо понимать, что ему повезло. Ему не встретились дикие животные. Оказалось, что он опытный человек. Имеет представление, как вести себя в тайге", - отметили в администрации.

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