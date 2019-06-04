Арт-объекты, национальные подворья и концерты: Ставрополь встречает Студвесну ШОС и БРИКС

СТАВРОПОЛЬ, 4 июня. /ТАСС/. Национальные подворья открылись в центре Ставрополя во вторник, в день открытия Международного фестиваля "Студенческая весна стран БРИКС и ШОС". На национальных площадках иностранных гостей знакомят с культурой народов Северного Кавказа, в городе установили арт-объекты, фотозоны и баннеры с символикой фестиваля, сообщили ТАСС в пресс-центре "Студенческой весны стран БРИКС и ШОС".

"В городе все дни работы фестиваля на одной из центральных площадей будут работать национальные подворья, где иностранные гости и участники из других регионов смогут познакомиться с культурой народов Северного Кавказа. На площадях установлены пять новых арт-объектов и шесть фотозон - все это останется в городе и после проведения фестиваля", - сказали в пресс-центре.

Национальные особенности

В первый день фестиваля, во вторник, Ставрополь встретил участников солнечной погодой, несмотря на то, что синоптики прогнозировали в городе дожди и грозы. Символика "Студенческой весны стран БРИКС и ШОС" - на уличных баннерах, общественном транспорте. "Новые арт-объекты, установленные в городе, символизируют особенности Ставрополя, всего края, отражают настроение фестиваля", - пояснили организаторы.

Возле местного дворца культуры и спорта появилась масштабная стопка книг, на ее фоне - портреты литераторов, которые в разные годы бывали в регионе. В исторической части Ставрополя установлена скамья с числом 1777 - год основания города. На центральной площади Ленина появился знак с указателями, показывающими расстояние до столиц стран-участниц фестиваля, здесь также установят светящиеся матрешки. На одной из пешеходных зон появилась скульптура "Человек-ветер" - человек с зонтиком идет, сопротивляясь ветру, которым славится город.

С традициями, национальными блюдами, танцами и музыкой народов, проживающих на Северном Кавказе, участников фестиваля познакомят представители абазинского, азербайджанского, армянского, греческого, грузинского, дагестанского подворий, казачьего куреня, туркменской и ногайской юрт, подворий евреев, кабардинцев, карачаево-балкарцев и осетин.

Как сообщили в краевом комитете по делам национальностей, подворья тщательно готовились к приему гостей, к примеру карачаево-балкарский культурный центр "Алан" привез экспозицию со старинными предметами быта и одеждой из музея в Черкесске.

"Это очень волнительно, быть здесь, здесь очень много молодых людей, все дружелюбны, Ставрополь - очень милый город. Раньше я бывала только в Москве, это волшебный город, но я рада, что могу увидеть и другие города России, тем более, принять участие в таком масштабном фестивале", - сказала ТАСС участница фестиваля из Турции.

Открытие и программа фестиваля

По периметру стадиона "Динамо", где во вторник вечером пройдет церемония открытия фестиваля, появились флаги стран, чьи делегации прибыли в Ставрополь. Стадион не сможет вместить всех желающих, но увидеть церемонию можно будет на одном из пяти экранов, установленных на площади Ленина и Александровской площади. "Эффект присутствия обеспечен", - написал на своей странице в Instagram глава города Андрей Джатдоев.

В программе фестиваля - деловые мероприятия, творческие конкурсы. Площадки "Студенческой весны стран БРИКС и ШОС" откроются для всех жителей Ставрополя - в городе пройдут киберспортивные турниры, фестиваль произведений поэта Александра Пушкина, международный турнир "Что? Где? Когда?", откроются отдельные зоны для игры в настольный теннис, петанк, городки, стритбол, шахматы и шашки. Некоторые спортивные федерации проведут мастер классы. По вечерам в центре города пройдут выступления звезд - Макса Барских, Елки, Эйкона и диджеев Дэвида Вендетты, Уилли Уильяма.

Власти города предупредили, что из-за масштаба мероприятий на дорогах города будут вводить временные ограничения для автомобилистов. При этом количество пассажирского транспорта в дни фестиваля в Ставрополе увеличат, время работы автобусов и троллейбусов будет продлено.

Международный фестиваль "Студенческая весна стран БРИКС и ШОС" проходит в Ставрополе с 4 по 9 июня. Его участниками стали 2,5 тыс. молодых людей из 23 стран. Учредителями и организаторами фестиваля являются Россотрудничество, Росмолодежь, правительство Ставропольского края, Российский союз молодежи. Фестиваль проходит при поддержке АНО "Россия - страна возможностей".